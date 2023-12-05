قصور الثقافة بأسوان تطلق فعاليات برنامج «أنت الحياة» للتعريف بالتراث

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسوان سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية في قرية بنبان شمال المحافظة، ضمن إطار مبادرة «أنت الحياة»، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، بهدف تعزيز الثقافة والفنون والتراث في القرية وتوفير فرص تعليمية وترفيهية للسكان.

محاضرات وورش عمل

وشهدت الفعاليات إقامة محاضرات بعنوان «العادات والتقاليد في الزواج» في مدرسة بنبان الثانوية المشتركة، حيث قدمت الباحثة منى صبري، رئيس الباحثين في أسوان بمؤسسة أطلس للمأثورت، محاضرة تسلط الضوء على التنوع في العادات والتقاليد الزواجية في مختلف الثقافات وكيفية تأثيرها على حياة الأفراد.

وتناولت الباحثة بعض العادات مثل قراءة الفاتحة في اجتماع أهل العروسين، وتقديم المهر والشبكة وليلتي الحناء والزفاف، إضافة إلى السبوع وتقديم الهدايا أو النقوط كمظاهر للتكافل الاجتماعي من خلال التراث.

وفي إطار تنويع الفعاليات، نظمت المبادرة ورشة عمل بعنوان «الكحك» في المدرسة، حيث تعلم المشاركون كيفية صنع هذه الحلوى التقليدية التي تقدم خلال الأعياد والأفراح، وتعود جذورها إلى قدماء المصريين وتظهر في النقوش الفرعونية على جدران المعابده.

وأقيمت أيضًا ورشة للرسم على الوجه بقيادة الفنانة منى أحمد يونس، وعُرض مسرحية «السلوكيات»، التي تستخدم عرائس القفاز من قبل الفنان موسى محمد.

معرض لبيع إصدارات قصور الثقافة

ومن جانب آخر، أقيم معرض لبيع الكتب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعُرضت مسرحية عرائس بعنوان «أسد وأرنوب» لفرقة فوزي فوزي. وتم توفير سرادق لتقديم الخدمات للجهات المشاركة في المعرض، بما في ذلك الصحة وجامعة أسوان والشركة المصرية للتجارة.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لتعزيز الثقافة والفنون في المجتمعات المحلية وتوفير فرص التعليم والترفيه للجميع. وقد حققت المبادرة نجاحًا كبيرًا في قرية بنبان بأسوان، حيث استفاد السكان من الفعاليات والمحاضرات وورش العمل التي تنوعت بين الثقافة والفنون التقليدية.