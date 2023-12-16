بحضور ممثلي اليونسكو.. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان التحطيب بالأقصر غدا

تفتتح الدكتورة نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، فعاليات الدورة 13 للمهرجان القومي للتحطيب، في السابعة مساء غد الأحد، بساحة أبو الحجاج بالأقصر، بحضور ممثلي منظمة اليونسكو، وقيادات وزارة الثقافة والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

9 فرق فنية تابعة لهيئة قصور الثقافة في مهرجان التحطيب

وقال عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن دورة المهرجان هذا العام تأتي في سياق الحفاظ على مكتسبات وهوية فنوننا الشعبية، نظرا لما للتحطيب من أهمية كبيرة في محافظات الصعيد توجت بتسجيله بقائمة التراث الثقافي غير المادي باليونسكو.

وأوضح «البسيوني»، في بيان، أن برنامج افتتاح المهرجان يتضمن عروضا فنية لشيوخ ولاعبي التحطيب من محافظات المنيا وسوهاج وقنا والأقصر، تشمل استعراضات متنوعة بالعصا على أنغام المزمار وأغاني التراث الصعيدي كأحد الطقوس التي يقبل عليها أبناء محافظات الصعيد.

وأضاف أن المهرجان تشارك به 9 فرق فنية تابعة لهيئة قصور الثقافة وهي بني سويف، المنيا، ملوي، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، وفرقة الأقصر للآلات الشعبية.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم اسم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي، مؤسس المهرجان والذي تحمل دورة هذا العام اسمه، بحضور الفنان أحمد الشافعي مخرج المهرجان.

ومن المقرر أن تقدم حلقات التحطيب بساحة أبو الحجاج باقي أيام المهرجان، بدءا من الساعة الثالثة عصرا، بينما تقدم الفرق الفنية فقراتها الاستعراضية يوميا في السادسة مساءً، حتى ختام المهرجان في 20 ديسمبر الجاري.

ولعبة التحطيب هي الأكثر انتشارا في احتفالات نجوع وقرى صعيد مصر، ومن الفنون الموروثة من الحضارة المصرية القديمة، وفي عام 2016 سجلت اللعبة في المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» وأدرجت بقائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي.