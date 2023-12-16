رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

فصائل فلسطينية تعلن استهدف جرافة للاحتلال الإسرائيلي شمال شرق خان يونس

كتب:

محمد عزالدين
04:49 م | السبت 16 ديسمبر 2023
القاهرة الإخبارية

القاهرة الإخبارية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن فصائل فلسطينية استهدفت جرافة للاحتلال الإسرائيلي شمال شرق خان يونس.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف خان يونس بكثافة

اشتباكات بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل فلسطينية في خان يونس

استشهاد 3 عناصر من الدفاع المدني خلال محاولة إنقاذ صحفي في خان يونس

إصابة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح في خان يونس (فيديو)

مصادر طبية فلسطينية: وصول 33 شهيدا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس

ارتفاع شهداء القصف الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس إلى 12
بقلم محمد عزالدين