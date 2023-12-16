فصائل فلسطينية تعلن استهدف جرافة للاحتلال الإسرائيلي شمال شرق خان يونس كتب: محمد عزالدين 04:49 م | السبت 16 ديسمبر 2023 القاهرة الإخبارية أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن فصائل فلسطينية استهدفت جرافة للاحتلال الإسرائيلي شمال شرق خان يونس. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف خان يونس بكثافة اشتباكات بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل فلسطينية في خان يونس استشهاد 3 عناصر من الدفاع المدني خلال محاولة إنقاذ صحفي في خان يونس إصابة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح في خان يونس (فيديو) مصادر طبية فلسطينية: وصول 33 شهيدا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس ارتفاع شهداء القصف الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس إلى 12 خان يونس فصائل فلسطينية الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي بقلم محمد عزالدين