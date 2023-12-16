«أبحث عن قصص لا تشبهني».. المخرج مروان حامد يكشف طريقة اختيار أعماله

أقيمت حلقة نقاشية للمخرج مروان حامد الحاصل على جائزة الإنجاز الإبداعي، ضمن فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي، أدارها المنتج علاء كركوت.

وتحدث «مروان» خلال الندوة عن فترة دراسته بأكاديمية السينما التي استفاد منها، مشيرا إلى أنّ السينما تتغير دائما على المستوى التقني ما ينعكس على طريقة السرد، التي تستوجب الاستمرار في الدراسة.

آلية مروان حامد بالسينما

وأضاف المخرج مران حامد، أنه قبل تصوير أي فيلم جديد يبحث بشكل موسع عن كل عناصر الفيلم، فالسينما لغة تواصل وتأثير بين العاملين في الصناعة، متحدثا عن والده السيناريست الراحل وحيد حامد بأنه صاحب تجربة حياتية كبرى منذ جاء من القرية إلى المدينة، إضافة إلى فترة تجنيده في أثناء حرب 1967، فقد مرّ بتجارب قوية وثرية شكلت مصدر إلهام له في كتاباته.

رحلة استكشاف مروان حامد

وعن اختيار موضوعات أعماله، قال مروان إنه يبحث في العمل عن اكتساب الخبرة، وموضوعات لا تشبهه تجدد لديه الشغف وتفتح عوالم لا يعرفها، يخوض فيها رحلة الاستكشاف في أثناء صناعة الفيلم.