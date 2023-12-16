حسام صالح يشارك في «ماستر كلاس» مروان حامد بمهرجان الجونة السينمائي

يقام حاليا، «ماستر كلاس» للمخرج مروان حامد، على هامش مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة، وحرص المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعلميات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على الحضور والمشاركة.

تكريم مروان حامد في الجونة

وشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، يوم الخميس الماضي، تكريم المخرج مروان حامد عن مجمل أعماله الفنية، وقدمت تكريمه الفنانة يسرا، وجرى عرض فيلم قصير يجمع عددا من أعماله الفنية، وبعدها سلمته يسرا، التكريم، وشكرها عليه: «شكرا للفنانة يسرا، شرف كبير إنها تسلمني التكريم، ودايما داعمة ليا وبتساندني».

نجوم الفن في «ماستر كلاس» مروان حامد

ويقام «ماستر كلاس» بحضور المخرج يسري نصر الله، والفنانة يسرا، الفنان أحمد حاتم، الفنان أحمد داش، الكاتبة إنجي علاء، الفنانة سارة عبد الرحمن، الفنان هشام عاشور، وغيرهم.