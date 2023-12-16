بعد وفاة نجم مسلسل «فريندز».. تعرف على أبرز أعراض الإصابة بالاكتئاب

الاكتئاب مشكلة يعاني منها الكثيرون، فهو ليس مجرد شعورا عابرا مثل الضغوط النفسية، ولكنه مشكلة طبيبة قد تستمر لسنوات طويلة ومن ثم تقود إلى الموت في بعض الأحيان، مثلما حدث مع الفنان العالمي ماثيو بيري نجم مسلسل friends، الذي توفى متأثرًا بمادة «الكيتامين»، وهي مادة مخدرة تستخدم في علاج الاكتئاب.

أعراض الاكتئاب

هناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بمرض الاكتئاب ومنها السكوت أو الصمت الدائم وعدم مشاركة الآخرين في الكلام وذلك فقا لما ذكره الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في أحد البرامج التلفزيونية.

وقال «موافي» إن الاكتئاب من أشهر العوامل التي تصيب كبار السن، حيث إن عزلة الشخص لمدة 8 شهور قد تزيد من نسبة الإصابة بأمراض القلب والسرطان والأوعية الدموية والجهاز المناعي للإنسان، متابعا أن العزلة في حد ذاتها أمرا ليس صائبا وخاصة الوالدين، إذ استدل بقوله تعالى «إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما».

الأعراض النفسية للاكتئاب

هناك أعراض نفسية تدل الإصابة بالاكتئاب منها سوء المزاج أو الضيق أو الشعور بالفراغ، الحزن المستمر وكذلك القلق أو الاضطراب، بإلاضافة إلى فقدان الرغبة بالحصول على المتعة وعدم الاهتمام بالنفس.

الأعراض الجسدية للاكتئاب

أما من الأعراض الجسدية التي تدل على الإصابة بمرض الاكتئاب فهى الصداع والتعب وكذلك الإرهاق، وفقدان الشهية والوزن أو زيادة الوزن والشعور باضطرابات في النوم، مثل الأرق أو النوم الخفيف.