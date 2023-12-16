لقاءات توعية لطلاب المدارس بالمنيا بشأن خطورة الإدمان وتعاطي المخدرات

نظمت إدارة الشباب والطلاب بالمنيا، برنامجا متكاملا لتوعية طلاب المدارس بخطورة الإدمان والمخدرات وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة المنتشرة في تلك المرحلة العمرية، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ومديرية التربية والتعليم، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار تنظيم اللقاءات والندوات في إطار اهتمام المحافظة برفع الوعي والثقافة لدى الطلاب والأطفال وتوسيع إداركهم بالقضايا المجتمعية المختلفة.

تنفيذ لقاءات وفعاليات لتوعية طلاب 400 مدرسة

من جانبها، أوضحت ماريه نعيم مدير إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا، أن البرنامج شمل تنفيذ لقاءات وفعاليات لتوعية طلاب 400 مدرسة على مستوى كل الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة التسع من خلال بث رسائل توعوية تتناول أضرار الإدمان والمخدرات، بالإضافة لتوعية الطلاب بمجهودات الدولة في مواجهة ظاهرة الإدمان والمخدرات من خلال توفير العلاج بالمجان وفي سرية تامة من خلال الاتصال بخدمات الخط الساخن 16023، كذلك التعريف بالمراكز العلاجية المنتشرة على مستوى الجمهورية ومنها مستشفى العزيمة لتأهيل المتعافين من الإدمان بمركز سمالوط.

تنظيم احتفالية كبرى بمكتبة مصر العامة

وأضافت، أنه عقب الانتهاء من تنفيذ البرنامج وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، تم تنظيم احتفالية كبرى بمكتبة مصر العامة لتكريم وحدة متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة المنيا تقديرا للمجهود المبذول في توعية طلاب المدارس بالمحافظة خلال الفصل الدراسى الأول.