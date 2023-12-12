رئيس «مياه المنيا» يشدد على توفير وسائل السلامة المهنية لتأمين العاملين

تفقد المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اليوم الثلاثاء، عددا من محطات المياه والصرف الصحي بمركز سمالوط.

محطة مياه عرب الزينة المرشحة

واستهل «السعيد» زيارته بتفقد محطة مياه عرب الزينة المرشحة والتي تعمل بطاقة تصميمية 1600 لتر في الثانية، وتغذي مركز ومدينة سمالوط، حيث تابع أعمال الإحلال والتجديد والصيانة بالمحطة، وشدد على ضرورة توفير مهمات ووسائل السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل والحفاظ على العنصر البشري، وكذلك الالتزام بتطبيق الأنظمة القياسية في التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة، كما تفقد محطة رفع صرف صحي سمالوط رقم 1 بطاقة استيعابية 80 لترا في الثانية.

تجديد خط مياه الصفصافية بمركز سمالوط

كما تفقد محطة رفع صرف صحي الرئيسية رقم 5 بطاقة استيعابية 230 لترا في الثانية، وأشاد بجهود العاملين في الحفاظ علي بيئة العمل ونظافتها، كما تابع أعمال إحلال وتجديد خط مياه الصفصافية بمركز سمالوط، وشدد على أهمية إنهاء الأعمال بالجودة المطلوبة.

واختتم «السعيد» زيارته بتفقد مجمع الورش المركزي بقرية العزيمة بمركز سمالوط التي تضم عدة من الورش ومنها ورشة التنفيذ الذاتي لتصنيع الأغطية الخرسانية الخاصة بغرف محابس المياه والصرف الصحي التي تغطي احتياجات الشركة وفروعها من الأغطية، ومصنع إنتاج القوالب الخرسانية Mblock، ويضم المجمع ورشة الكهرباء ولف المواتير، وورشة الميكانيكا وصيانة الطلمبات، وورشة اللحام وورشه معامل القدرة وورشة معايرة أجهزة القياس.