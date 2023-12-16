خالد يوسف يكشف موعد عرض فيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي

كشف المُخرج خالد يوسف عن موعد عرضه فيلمه الجديد الإسكندراني، وذلك بعد طرح البوستر الرسمي للفيلم الذي تصدره الفنان أحمد العوضي، والذي يجسد خلال أحداث العمل شخصية بكر الإسكندراني.

تفاصيل فيلم الإسكندراني

وكتب يوسف عبر صفحته على فيس بوك، إن الفيلم المأخوذ عن رواية الإسكندراني للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، سيكون جاهزًا للطرح في دور العرض المصرية 4 يناير المُقبل، ودول الخليج 11 من الشهر نفسه.

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وأكد يوسف أن التريلر الخاص بالفيلم سيتم طرحه خلال أيام، ‎ويعد فيلم الإسكندراني أول تعاون للعوضي مع خالد يوسف، ويشاركه في البطولة الفنانة زينة وبيومي فؤاد، ومجموعة من نجوم الفن الكبار، منهم الفنان حسين فهمي، وصلاح عبدالله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون.