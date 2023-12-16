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أحمد العوضي يكشف عن بوستر فيلم الإسكندراني

كتب:

أحمد شعراني
05:40 م | السبت 16 ديسمبر 2023
أحمد العوضي والمخرج خالد يوسف

أحمد العوضي والمخرج خالد يوسف

نشر الفنان أحمد العوضي البوستر الرسمي لفيلمه الجديد الإسكندراني، والذي يجسد فيه شخصية بكر الإسكندراني، وفقا لما ذكره عبر حسابه الرسمي على الإنستجرام.

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‎الإسكندراني فيلم للمخرج خالد يوسف، ويعد أول تعاون للعوضي مع خالد يوسف، ويشاركه في البطولة الفنانة زينة وبيومي فؤاد، ومجموعة من نجوم الفن الكِبار منهم الفنان حسين فهمي، وصلاح عبد الله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون.

الإسكندراني من إنتاج شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي، وإخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن رواية الإسكندراني للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة. 

 

 

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