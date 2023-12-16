أحمد العوضي يكشف عن بوستر فيلم الإسكندراني

نشر الفنان أحمد العوضي البوستر الرسمي لفيلمه الجديد الإسكندراني، والذي يجسد فيه شخصية بكر الإسكندراني، وفقا لما ذكره عبر حسابه الرسمي على الإنستجرام.

View this post on Instagram A post shared by احمد العوضي_ Ahmed Elawady (@ahmed.elawady) View this post on Instagram A post shared by احمد العوضي_ Ahmed Elawady (@ahmed.elawady)

‎الإسكندراني فيلم للمخرج خالد يوسف، ويعد أول تعاون للعوضي مع خالد يوسف، ويشاركه في البطولة الفنانة زينة وبيومي فؤاد، ومجموعة من نجوم الفن الكِبار منهم الفنان حسين فهمي، وصلاح عبد الله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون.

الإسكندراني من إنتاج شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي، وإخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن رواية الإسكندراني للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.