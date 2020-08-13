محمد صبحي ناعيا سمير الاسكندراني: وداعا الحنجرة الرائعة

نعى الفنان محمد صبحي، عبر حسابه على "فيس بوك"، وفاة الفنان سمير الإسكندراني الذي رحل عن عالمنا منذ دقائق.

وكتب صبحي: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، بكل الحزن والآسي تلقيت نبأ وفاة الصديق والزميل الفنان سمير الاسكندراني هذا الرجل الوطني العظيم.. ثعلب المخابرات المصرية ضد الصهيونية.. المطرب المثقف الراقي والحنجرة الرائعة التي عزف عليها أجمل الألحان.. وداعاً الفنان والإنسان دعائي إلى الله تعالى لك بالرحمة والمغفرة وللاسرة الصبر والسلوان".