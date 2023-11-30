خالد يوسف يكشف تفاصيل أغنية بصوت فيروز في فيلم الاسكندراني

يواصل المخرج خالد يوسف وضع اللمسات الأخيرة لفيلمه الجديد «الاسكندراني»، تمهيدا لطرحه في جميع السينمات بمصر والوطن العربي.

أغنية فيروز في فيلم الاسكندراني

وقال خالد يوسف لـ«الوطن»، إنّه قرر وضع جميع الأغاني الخاصة بمدينة الاسكندرية في أحداث العمل، خاصة أغنية «شط اسكندرية» للفنانة فيروز، لأنها تناسب أحداث الفيلم.

تفاصيل فيلم الإسكندراني

‎وفيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي في أولى بطولاته السينمائية، إلى جانب زينة وبيومي فؤاد، ومجموعة من نجوم الفن الكِبار منهم الفنان حسين فهمي، وصلاح عبد الله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون.

وفيلم الإسكندراني من إنتاج شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي، وإخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن رواية الإسكندراني للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.