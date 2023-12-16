عاجل.. أنباء سارة للأهلي قبل مواجهة فلومنينسي بمونديال الأندية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عددًا من المكاسب بعد الفوز أمام اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، وقبل الاستعداد لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي البطولة.

وحقق الأهلي الفوز على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية في ربع نهائي كأس العالم للأندية، إذ تقدم للأهلي علي معلول من ضربة جزاء، وسجل حسين الشحات الهدف الثاني، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثالث، فيما سجل هدف اتحاد جدة كريم بنزيما.

ويرصد لكم «الوطن سبورت» مكاسب الأهلي من الفوز أمام اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية.

ما هي مكاسب الأهلي بعد الفوز أمام الاتحاد السعودي في مونديال الأندية؟

ويعد أول مكاسب النادي الأهلي هو استعادة الثقة من جديد وعودة الانتصارات بعد التعادل في آخر 3 مواجهات للفريق، إذ تعادل الأهلي أمام شباب بلوزداد ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى تعادله أمام سموحة في الدوري الممتاز.

والمكسب الثاني للأهلي من الفوز أمس هو مصالحة الجماهير بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخرًا سواء في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا.

ويعد انتصار الأهلي أمام اتحاد جدة أمس هو المكسب الثالث نظرًا لعدم تحقيق الأهلي الفوز في أي مباراة ضد نادي الاتحاد في المواجهات التي جمعت الفريقين على مدار التاريخ.

أما المكسب الخامس والسادس، فتمثلا في أحمد نبيل كوكا وإمام عاشور، إذ كسب النادي الأهلي ثقة الأول ليصبح أحد الجنود الجديدة في تشكيلة كولر بالفترة المقبلة، فيما نجح الثاني في العودة للتهديف من جديد إذ أحرز هدفه الثاني بقميص الأهلي بعدما أحرز هدفه الأول في شباك نادي إنبي في بطولة كأس مصر.

وتأتي آخر مكاسب الأهلي من لقاء اتحاد جدة هو المكسب المادي، إذ ضمن الأهلي الحصول على مليون و500 ألف دولار حال تحقيقه المركز الرابع بالبطولة.