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عاجل.. لقطة مثيرة تنقذ إمام عاشور من الطرد في مباراة الأهلي والاتحاد

كتب:

أحمد أبوالليل
03:01 م | السبت 16 ديسمبر 2023
إمام عاشور لاعب الأهلي

إمام عاشور لاعب الأهلي

في واحدة من اللقطات البارزة خلال مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي بالدور الثاني لكأس العالم للأندية 2023 بالسعودية، والتي انتهت بثلاثية مقابل هدف للمارد الأحمر، نجا إمام عاشور، لاعب وسط الشياطين الحمر، من الحصول على الإنذار الثاني في اللقاء والطرد أمام بطل السعودية.

وتتمثل اللقطة المثيرة في مباراة الأهلي واتحاد جدة، والتي كادت تكلف إمام عاشور الحصول على البطاقة الصفراء الثانية ونيل الكارت الأحمر وتوديع الملعب قبل نصف ساعة على انتهاء المباراة، في احتفاله وحسين الشحات عند تسجيل الهدف الثالث للمارد الأحمر.

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بقلم أحمد أبوالليل