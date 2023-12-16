الفصائل الفلسطينية ترد على اعتداء الاحتلال الإسرائيلي بفيديو جديد.. «الوقت ينفد»

نشرت الفصائل الفلسطينية مقطع فيديو قصيرًا بعنوان «الوقت ينفد»، وذلك ردًا على ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل 3 محتجزين إسرائيليين بالخطأ كانوا متواجدين في قطاع غزة، خلال حادث «قيد المراجعة»، وفق ما نشرت صحيفة يديعوت إحرنوت الإسرائيلية.

مقطع فيديو للفصائل الفلسطينية

ونشرت الفصائل الفلسطينية مقطع فيديو قصيرا لا يتعدى مدته الـ90 ثانية، عُرض خلاله تصوير للمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، والذين قُتلوا بسبب القصف أو محاولة إنقاذ فاشلة، أو بالخطأ من جنود الاحتلال.

مقطع بعنوان "الوقت ينفذ" نشرته كتائب القسام منذ قليل.



مرة أخرى وبدون مبالغة؛ هذه الحرب تكشف عن جانب جديد غير اعتيادي من الوعي السياسي والإعلامي لدى المقاومة، وعقلية منفردة تستحق التأمل في الحرب النفسية.



pic.twitter.com/xDar41UZpO — بلال البخاري (@BelalElbukhary) December 16, 2023

بدأ الفيديو بالعدد صفر، ثم حوار قديم لإحدى المحتجزات الإسرائيليات وهي تتحدث عن خوفها من استمرار القصف الشديد، وتتطالب دولة الاحتلال بالتوقف عن قصف قطاع غزة، ليليها مشهد للقصف المستمر على قطاع غزة، تليها صورة لـ«جثتها» بعد مقتلها بسبب القصف.

ثم يتغير المشهد لأحد المحتجزين من كبار السن، والفصائل تحاول رعايته صحية، لكن بسبب نقص المواد الطبية، تظهر صورته قتيلا في المشهد التالي.

ثم مشهد للمحتجز الإسرائيلي الذي قُتلت زوجته وطفلاه وهو يتوسل للاحتلال لأخذ جثث زوجته وأطفاله لدفنهم في إسرائيل.

ثم مشهد لأحد المحتجزين الذي تحدث عن رغبته في العودة إلى المنزل، لكن بسبب محاولة جيش الاحتلال تحريره واشتباكهم مع الفصائل الفلسطينية قُتل في المنتصف.

وأخيرًا صور للمحتجزين الإسرائيليين الثلاثة الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولتهم الحصول على النجدة.

وينتهي مقطع الفيديو بعداد، بالتزامن مع مشاهد من قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، وفي نهاية الفيديو كتبت عبارة «الوقت ينفد» بالعربي والعبري والإنجليزية.