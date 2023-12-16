عضو التحالف الوطني: موقف تاريخي لمصر شعبا وقيادة في دعم فلسطين

أكد المهندس علي جبر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الدولة المصرية قيادة وشعبا كانوا على خلف رجل واحد في دعم القضية الفلسطينية، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة أن الشعب المصري وجه رسالة للعالم أجمع بأنه يدعم موقف الدولة المصرية في رفض التهجير القسري للفلسطينيين، ويرفض تصفية القضية الفلسطينية، وفضح الانتهاكات وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وقتله للشيوخ والأطفال النساء، وكان من أوائل الشعوب التي تبرعت للأشقاء الفلسطينيين.

دعم الدولة للقضية الفلسطينية

وقال «جبر»، في بيان له إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمت القضية الفلسطينية بكل الطرق والوسائل الدبلوماسية والمساعدات الإغاثية، لما للقضية الفلسطينية من أهمية لدي الشعب المصري، خاصة أن الدولة المصرية لم تتخل أبدا عن دعمها للأشقاء الفلسطينيين، في ظل وعي الشعب المصري الكامل بأبعاد الأزمة الفلسطينية والتي يجب التعامل معها بمزيد من الصبر والهدوء وضبط النفس، ونجح في إطلاق هدنة إنسانية ويسعي إلى الوصول لحل عادل يضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفرض حلول شاملة للقضية الفلسطينية تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما تمارسه الدولة المصرية باحترافية.

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن القضية الفلسطينية تعد قضية الشعب المصري والدول العربية الأولي منذ 1948، ولها مكانة خاصة لدي الدولة المصرية خلال العقود الماضية لأنها ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي المصري، كما أن الدولة المصرية كثفت من جهودها في كافة الاتجاهات والأبعاد لوقف معاناة الشعب الفلسطيني ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حاسمة ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي والدفع نحو وقف دائم لإطلاق النار تبدأ بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي غزة وإجبار الاحتلال على الالتزام بقواعد القانون الدولي.

دفع القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية

وأوضح «جبر»، أن الدولة المصرية تدافع عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، وتطالب دائما بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والحصول على كامل حقوقه، خاصة أن الدولة المصرية وقفت موقف بطولي منذ العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي في مواجهة المخطط الإسرائيلي والذي يستهدف التهجير القسري لسكان غزة وإخضاع القطاع إلى إسرائيل وهو ما رفضه مصر وأعلنت ذلك صراحة، ودفعت دول العالم لتخرج وتعلن عدم دعما للمخطط الإسرائيلي للتهجير القسري وعدم قبولها بهذا المخطط.