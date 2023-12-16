نتائج مباريات المجموعة 11 لدوري القسم الثالث «منطقة الإسكندرية» وجدول الترتيب

انتهت مباريات الجولة اليوم السبت 2023/12/16 لدورى القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر والتي أقيمت منها خمس مباريات اليوم، والتي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم تحت إشراف عامر حسين، المشرف على المسابقات باتحاد الكرة، والعميد صبحي الصاوى رئيس لجنة المسابقات، وحسن إسماعيل المدير التنفيذي، ومقرر اللجنة.

نتائج مباريات اليوم

- لقى فريق مركز شباب المعمورة، هزيمة من مركز شباب بدر في المباراة التي جرت على ملعب بدر بهدفين مقابل هدف، أحرز أهداف بدر سعيد سامي، عبد المنعم موسى.

- ‏فيما تعادل مركز شباب إيتاي البارود مع نظيره الترام بهدف لكل منهما.

- ‏وتعادل مركز شباب أبو المطامير مع أصحاب الجياد بنتيجة 1/1 أحرز هدف أصحاب الجياد خالد أحمد وأبو المطامير أحرز له الهدف محمود شيكا.

فوز اعتباري

احتسبت نتيجة مباراة نهضة العامرية والتى كان سيواجه فيها مياة البحيرة كفوز اعتباري 0/2 لصالح مياه البحيرة لإلغاء المباراة لعدم حضور فريق نهضة العامرية واعتباره منسحبا، بينما فاز كفر بولين على أبو حمص بهدفين نظيفين أحرزهما حمدي وفدي وحماصة، كما فاز مركز شباب العامرية بهدفين أحرزهما محمد يونس، طه عبدالحليم على المنتزه التى خرجت من المباراة بدون إحراز أهداف.

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جدول الترتيب

وبعد انتهاء مباريات اليوم السبت 2023/12/16 أعلنت منطقة الإسكندرية جدول ترتيب فرق المجموعة وجاءت كالتالي..