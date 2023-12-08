نتائج مباريات اليوم في دوري القسم الرابع بالإسكندرية

انتهت مباريات الجولة التاسعة من دوري القسم الرابع، منطقة الإسكندرية لكرة القدم وكانت نتائج مباريات اليوم لفرق دوري القسم الرابع.

المجموعة الأولى

ويضم القسم الرابع 4 مجموعات، المجموعة الأولى فرق «مركز شباب العبور، ومركز شباب الدخيلة، والترسانة البحرية، والسكة الحديد، والقباري، والجمارك، والورديان، ومركز شباب أبيس 8، وشباب التوفيقية، ودير إسنا» وخلالها فاز فريق الجمارك على السكة الحديد بهدفين مقابل هدف بينما فاز مركز شباب العبور على مركز شباب الدخيلة بنتيجة 1/2

المجموعة الثانية

بينما تضم المجموعة الثانية فرق «المصري الرياضي، وستيا، ونجوم المتراس، ومركز شباب النصر، وشباب الحضرة، ونجوم الحضرة، وشباب إمبروزو، والرياضي البحري، وشباب النيل، والمصري السكندري» وأقيم منها اليوم مباراة واحدة حيث تلقى مركز شباب النيل هزيمة ثقيلة من مركز شباب النصر بأربعة أهداف نظيفة.

المجموعة الثالثة

وأجريت اليوم مباراتان من ‏المجموعة الثالثة التي تضم فرق «دهميت، ميدو، والجعافرة، شباب محسن، توشكي، المصنع الحربي، مركز شباب العمراوي ، الغزالي، مركز شباب الحرية» حيث فاز مركز شباب الحرية بهدف نظيف على الجعافرة، وفاز ميدو على نظيره مركز شباب محسن بنتيجة 1 / 0 وحقق المصنع الحربي فوزاً كبيراً على الغزالي 4 / 1.

المجموعة الرابعة

أما ‏المجموعة الرابعة التي تضم فرق «مركز شباب الناصرية، بهيج، نادى النصر، أهلي الملاحة، قرشة، نجوم النصر، كابو، ماريا، وتوماس» وقد فاز نجوم النصر على نظيرة كابو بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما فاز مركز شباب الناصرية بنفس النتيجة على قرشة 1/4 بينما تلقى نادي النصر هزيمته من نظيره أهلى الملاحة 4/2