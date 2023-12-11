جدول ترتيب فرق دوري القسم الرابع لمنطقة الإسكندرية لكرة القدم

أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم جدول ترتيب فرق دوري القسم الرابع بعد انتهاء مباريات جولة الدور الأول، ويضم القسم الرابع 4 مجموعات، إذ تضم المجموعة الأولى فرق «مركز شباب العبور، مركز شباب الدخيلة، والترسانة البحرية، والسكة الحديد، والقباري، الجمارك، والورديان، ومركز شباب أبيس 8، وشباب التوفيقية، ودير إسنا» وجاء ترتيبها بعد انتهاء مباريات الدور الأول كالتالي.

المجموعة الثانية

وتضم المجموعة الثانية فرق «المصري الرياضي، ستيا، ونجوم المتراس، ومركز شباب النصر، وشباب الحضرة، ونجوم الحضرة، وشباب إمبروزو، والرياضي البحري، وشباب النيل، والمصري السكندري» وجاء ترتيب فرق المجموعة الثانية بعد انتهاء مباريات الدور الأول كالتالي:

المجموعة الثالثة

بينما تضم المجموعة الثالثة فرق «دهميت، ميدو، والجعافرة، شباب محسن، توشكي، المصنع الحربى، مركز شباب العمراوي ، الغزالي، مركز شباب الحرية» وترتيب الفرق في هذه المجموعة كالتالي:

المجموعة الرابعة

أما ‏المجموعة الرابعة والتي تضم فرق «مركز شباب الناصرية، بهيج، نادي النصر، أهلي الملاحة، قرشة، نجوم النصر، كابو، ماريا، وتوماس» جاء ترتيب الفرق فيها بعد نهاية مباريات الدور الأول كالتالي: