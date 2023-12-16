«القاهرة الإخبارية»: دخول كميات كبيرة من خيام الإغاثة إلى قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل، بأن عملية ضخ خيام الإغاثة المقدمة من مصر إلى سكان غزة ستستمر، في ظل استمرار الدعم الذي تقدمه لأهالي القطاع، وأن القيادة السياسية المصرية وجهت بتقديم المزيد من المساعدات إلى غزة، في ظل تردي الأحوال الإنسانية لسكان القطاع مع سوء أحوال الطقس منذ ساعة واحدة.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن هناك دخول لكميات كبيرة من خيام الإغاثة تصل إلى الآلاف لقطاع غزة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية المصرية، كما لفتت إلى أن دبابات الاحتلال استهدفت، مساء اليوم السبت، محيط مستشفى المعمداني، وسط قطاع غزة.