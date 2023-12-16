محافظ شمال سيناء يستقبل سفينة المساعدات الإماراتية إلى غزة

استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، سفينة المساعدات الإماراتية خلال وصولها إلى ميناء العريش البحري، في حضور مريم الكعبي سفيرة الإمارات في القاهرة، سلطان حمد الشامي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، راشد المنصوري من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اللواء محمد شريف، مدير عام الميناء.

مصر تبذل مجهودا كبيرا في استقبال المعونات

وقال المحافظ إن مصر تبذل جهودا كبيرة في استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية من مختلف الدول والهيئات والمؤسسات، وإيصالها إلى قطاع غزة.

وأشاد المحافظ بالجهود التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم قطاع غزة، مشيرة إلى أن الإمارات من الدول التي قدمت كميات كبيرة من المساعدات إلى قطاع غزة.

ووجهت السفيرة الإماراتية الشكر للقيادة المصرية على جهودها في استقبال وإيصال المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى قطاع غزة.

4000 طن من المساعدات المتنوعة من بينها 3465 طنا من المواد الغذائية

وأضافت أن السفينة الإماراتية أبحرت من ميناء الفجيرة الأسبوع الماضي، وتحمل على متنها أكثر من 4000 طن من المساعدات المتنوعة من بينها 3465 طنا من المواد الغذائية، 420 طنًا من المواد الإيوائية، 131 طنًا من المساعدات الطبية التي تم تأمينها من قبل كل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بالإضافة إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

من جانبه، قال راشد المنصوري من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن سفينة المساعدات تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة، الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لدعم قطاع غزة.

أشار إلى أن الإمارات قدمت 7225 طنا من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة عن طريق مدينة العريش، للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

من جانبه، أكد اللواء محمد شريف، مدير عام ميناء العريش البحري، أن الميناء استقبل خلال الفترة الماضية 4 سفن من بينها سفينتان تركيتان حملتا كميات كبيرة من المساعدات ومستشفي ميداني وسفينتين طبيتين أحدهما فرنسية والثانية إيطالية يستقبلان الجرحي الفلسطينيين للعلاج وإجراء الجراحات.