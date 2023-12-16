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«القاهرة الإخبارية»: مظاهرات حول العالم تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة

كتب:

محمد عزالدين
06:26 م | السبت 16 ديسمبر 2023
جانب من المظاهرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة

جانب من المظاهرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريراً تلفزيونياً، اليوم السبت، حول خروج مظاهرات حاشدة في عدد من الدول بمختلف أنحاء العالم، للتنديد بالعدوان المتواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

صراخ شعبي في العديد من دول العالم

جاء في التقرير: «صراخ شعبي في العديد من دول العالم يشق الصمت الدولي، مطالباً بالتوقف عن الإبادة الجماعية في فلسطين، الشعوب العربية من أوائل الشعوب التي انتفضت من أجل المدنيين الأبرياء في غزة، تظاهر الآلاف في الأردن وقطر والمغرب والعراق واليمن ولبنان، للإعراب عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ورفضهم للعدوان المستمر».

دعوات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية والأمريكية

وتابع تقرير «القاهرة الإخبارية» أن المشاركين في المظاهرات، طالبوا بمقاطعة السلع والمنتجات الإسرائيلية والأمريكية والأوروبية، الداعمة للاحتلال»، وأشارت القناة في تقريرها، إلى أنه «في الولايات المتحدة، الداعمة لجيش الاحتلال، انتفض السكان في العديد من الولايات والمناطق، فأغلق العديد من المتظاهرين الأمريكيين أحد الجسور الرئيسية في مدينة سان فرانسيسكو، ورفعوا لافتات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة».

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