إنجي المقدم ومحمد شاهين وكارمن لبس على ريد كاربت فيلم «وداعا جوليا»

حرص العديد من النجوم على حضور ريد كاربت فيلم «وداعا جوليا»، الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة.

نجوم ريد كاربت عرض الفيلم

وحضر عرض الفيلم، كل من الفنان محمد شاهين، والفنانة إنجي المقدم، وسمية الألفي، وكارمن لبس، وبعض أبطال العمل ومنهم جوليا.

أبطال فيلم وداعا جوليا

فيلم «وداعا جوليا»، من بطولة قير دويني، نزار جمعة، ومن إخراج وتأليف محمد كردفاني، وإنتاج محمد العمدة، وأمجد أبو العلا، وتدور أحداثه في الخرطوم، حول جريمة قتل، وبعدها تبدأ محاولات التطهر بتعيين جوليا زوجة القتيل كخادمة في منزلها.