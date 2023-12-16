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«القاهرة الإخبارية»: عمليات نزوح كبيرة في غزة وانهيار كامل للمنظومة الصحية

كتب:

منى صلاح
06:42 م | السبت 16 ديسمبر 2023
آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل منذ قليل، بأنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اقتحام مدينة «خان يونس»، في جنوب قطاع غزة، من عدة محاور.

وأضافت القناة الإخبارية أنَّ عمليات نزوح كبيرة ومستمرة تجري داخل قطاع غزة، بما فيها مناطق جنوب القطاع، وأنَّ الاحتلال الإسرائيلي يحاول السيطرة على مزيد من الأراضي في شمال القطاع.

وتابعت: «المواد الغذائية الأساسية غير متوافرة بقطاع غزة، إلى جانب عدم توافر أدوية الأمراض المزمنة والأمراض العضال».

وأشارت إلى قرب انتهاء صلاحية التطعيمات وبعض الأدوية في قطاع غزة، مؤكدةً أنَّ الوضع الصحي بالقطاع في حالة انهيار كامل.

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