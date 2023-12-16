محافظ كفر الشيخ: إنشاء كوبري سخا بتكلفة 370 مليون جنيه خلال عام

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، أن مشروع إنشاء كوبري السكة الحديد أعلى مزلقان سخا، بمدينة كفر الشيخ، بالإقليم، بهدف ربط محاور شرق بغرب المحافظة، يتم تنفيذه بتكلفة بلغت 370 مليون جنيه، وسوف يساهم وبشكل كبير في تسهيل الحركة المرورية.

كوبري سخا الجديد

وأضاف محافظ كفر الشيخ، عبر بيان، أن الهيئة العامة لشؤون الكباري والنقل البري، قد تسلمت موقع إقامة كوبري السكة الحديد أعلى مزلقان سخا، لإقامته على اتجاهين هما، «منحدر صعود متجه لمحلة موسى، ومنحدر نزول اتجاه طريق طنطا- كفر الشيخ»، والذي سيخدم منطقة سخا ومحطة حديد سخا، ومجمع الأحوال المدنية بكفر الشيخ، إضافة لطريق مسار العائلة المقدسة، والمتجهة لرافدي الطريق الدولي «طنطا- كفر الشيخ»، و«المحلة- كفر الشيخ»، إضافة لمركز التنمية الشبابية الجديد الجاري إنشاؤها، بالإضافة لخدمة المتجهين لجامعة كفر الشيخ.

تحقيق سيولة مرورية كبيرة

وقال وزير النقل والمواصلات، إن مشروع إنشاء كوبرى السكة الحديد أعلى مزلقان سخا، لربط محاور شرق بغرب كفر الشيخ، للقادمين من طريق، «دسوق، كفرالشيخ»، ومحافظة البحيرة، بطريق كفرالشيخ الحر «كفرالشيخ، طنطا»، وطريق « كفرالشيخ، المحلة»، والربط بطريق كفرالشيخ الدائرى لتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية بمدينة كفرالشيخ، موجهاً بالانتهاء من الأعمال والتنفيذ خلال عام.

جاء ذلك خلال زيارة وزير النقل اليوم لمحافظة كفر الشيخ ، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية، وذلك بحضور اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، واللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء سامح العزب، مدير إدارة مرور كفرالشيخ، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وقيادات وزارة النقل، والقيادات التنفيذية.