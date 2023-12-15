أستاذ مناخ يحذّر 55 ألف صياد من نوة الفيضة الصغرى في كفرالشيخ

حذّر الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجغرافيا البيئية والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين، من نوة الفيضة الصغرى، التي تؤثر بشكل كبير على المدن الساحلية، والسواحل الغربية للبلاد، خاصة سواحل محافظة كفرالشيخ، التي تعد الأطول على مياه البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى أن النوة تؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة على مدار 5 أيام.

موعد نوة الفيضة الصغرى

وأوضح «علام»، في تصريحات لـ«للوطن»، أنّ نوة الفيضة الصغري، تضرب البلاد مع حلول يوم 19 من ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة 5 أيام متتالية، مصحوبة بأمطار غزيرة، واتجاه الرياح تكون شمالية غربية، كما يسودها طقس شديد البرودة، وتوثر على الخضروات المنزرعة بالشريط الساحلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، من جراء الرياح وغزارة الأمطار.

سواحل البرلس وحركة الصيد لـ 55 ألف صياد

وأشار إلى أنّ نوة الفيضة الصغري، سوف تؤثر وبشكل كبير على حركة الصيد بسواحل البرلس، وذلك المراكب العاملة بمياه البحر الأبيض المتوسط، التي تمتد لمسافة 118 كيلومترًا، كونها تعد أطول سواحل مائية تطل على المسطح المائي للبحر المتوسط، كما يعمل في مهنة الصيد نحو 55 ألف صياد من أبناء كفر الشيخ، وهو الأمر الذي يستوجب الحيطة والحذر عند إقلاع مراكب الصيد، وكذلك وقف عمليات الري لمزارعي الشريط الساحلي الأخضر، بمحافظة كفر الشيخ.