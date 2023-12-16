وصول وزيري النقل والاتصالات إلى كفر الشيخ لافتتاح عدة مشروعات

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وزيري النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منذ قليل، بديوان عام المحافظة، لافتتاح تطوير عدد من المشروعات، وتفقد أعمال تطوير عدد من المشروعات خدمات والتنموية.

وزيرا النقل والاتصالات في محافظة كفر الشيخ

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، وسارة فتح الله ورنا حتة، معاونا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وزارة النقل والقيادات التنفيذية.

تفقد وافتتاح مشاريع في كفر الشيخ

وخلال الزيارة يجري افتتاح مركز إبداع بوسط مدينة كفر الشيخ، وافتتاح مركز الخدمات البريدية المطور بمدينة كفر الشيخ، وتفقد أعمال تطوير مركز الإبداع الرقمي، علاوة على تفقد أعمال كوبري سخا العلوي، فضلاً عن تفقد محور «كفر الشيخ - دسوق الجديد»، وتفقد الطريق الدولي الساحلي ببلطيم وتفقد أعمال شارع ناجي شتلة.