«صحة الشرقية» تكشف خطورة «تركيبة البرد».. وتوضح كيفية التعامل مع المرض

كشفت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية عن خطورة استخدام تركيبة البرد أو «حقنة البرد» لعلاج نزلات البرد.

ما هي تركيبة حقنة البرد التي تحذر منها «الصحة»؟

وقالت مديرية الصحة خلال نشرة توعوية، إن حقنة البرد عبارة عن «مضاد حيوي، وكورتيزون، ومسكن للآلام وخافض للحرارة».

المضاد الحيوي لا يُستخدم لعلاج نزلات البرد

وأوضحت أن المضاد الحيوي لا يستخدم لعلاج نزلات البرد لأنها عدوى فيروسية والمضاد الحيوي يستخدم لعلاج العدوى، كما أن الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوي يؤدي إلى مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، ويقتل المضاد الحيوي البكتيريا النافعة بالجسم، وهذه البكتيريا لها دور مهم في تعزيز المناعة.

وتابعت: «الكورتيزون لا يستخدم إلا في حالات معينة باستشارة الطبيب وتحت إشرافه، لأن الاستخدام المفرط للكورتيزون يعرضك للعديد من الآثار الجانبية منها: ضعف المناعة وزيادة الوزن، وارتفاع الضغط، وارتفاع سكر الدم».

مسكن للآلام وخوافض الحرارة

وأضافت: «مسكن للآلام وخوافض الحرارة، الاستخدام الزائد لها يسبب قرحة المعدة وخلل في وظائف الكلى، كما تسبب مشاكل صحية لمرضى الكلى والقلب ومرضى السكر والربو».

واختتمت: «إذا أصابتك نزلة برد يمكنك السيطرة عليها بسهوله من خلال الراحة وغسل اليدين باستمرار، وتناول المشروبات الدافئة، وعلاج الأعراض كالحمى، والذهاب إلى الطبيب المختص إذا تفاقمت الأعراض».

وأشارت إلى ضرورة الحرص على أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية كل عام لتجنب نزلات البرد ومضاعفاتها.