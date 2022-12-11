استشاري حساسية يحذر من 4 فيروسات تصيب الجهاز التنفسي.. أبرزها نزلة البرد

قال الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن هناك 4 فيروسات من الممكن أن تصيب الجهاز التنفسي، وهي البرد والأنفلونزا والفيروس المخلوي وفيروس كورونا، فهناك تشابه كبير بين أعراضهم، وفي أغلب الحالات تكون الأعراض خفيفة ويتم علاجها بخافض الحرارة.

دور البرد والفيروس المخلوي أمراض تصيب الجهاز التنفسي فقط

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد» على قناة «TeN» أن دور البرد والفيروس المخلوي، أمراض تصيب الجهاز التنفسي فقط، وأن الأنفلونزا والكورونا قد يصاحبهما ألم في العظام أو الشعور بتكسير في الجسم.

الفيروس المخلوي أكثر خطورة على الأطفال والكورونا أخطر على كبار السن

وأكد استشاري الحساسية والمناعة في لقائه مع الاعلاميتين مها بهنسي وياسمين سيف، أن الفيروس المخلوي أكثر خطورة على الأطفال والكورونا أخطر على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ولكن كلاهما يصيب جميع الأعمار، موضحا أن فترة الحضانة لمصابي الفيروس التنفسي المخلوي، تتراوح بين 4 و 6 أيام وعادة ما تنتقل العدوى من المصابين بالفيروس خلال فترة تمتد من 3 إلى 8 أيام، وقد يصبح المصاب معديًا لمدة يوم أو يومين قبل أن تبدأ الأعراض في الظهور والأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة، الاستمرار في نشر الفيروس حتى بعد توقف ظهور الأعراض، لمدة تصل إلى 4 أسابيع، ويتعافى معظم المصابين في غضون أسبوع أو أسبوعين، لكن الفيروس المخلوي التنفسي يمكن أن يكون خطيرًا، خاصة للرضع وكبار السن.