«القاهرة الإخبارية»: استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، عن استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» قبل قليل.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، أنَّ 70% من الشهداء الفلسطينيين نتيجة العدوان المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، من النساء والأطفال.

وكشفت الصحة الفلسطينية عن حصيلة جديدة للشهداء الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، بلغت 19 ألف و88 شهيداً، من بدء عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

كما أشارت وزارة الصحة إلى أن هناك 11 مستشفى فقط تعمل بشكل جزئي في قطاع غزة، وسط ظروف بالغة الصعوبة، مما ينذر بانهيار المنظومة الصحية بشكل كامل.