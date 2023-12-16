طلاب «إرشاد سياحي المنيا» يزورون معالم القاهرة الإسلامية

أعلنت كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، اليوم السبت، ختام برنامج الزيارات الميدانية لقسم الإرشاد السياحي، وذلك تحت رعاية الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، والدكتورة سماح عبدالرحمن محمود، عميدة كلية السياحة والفنادق، والدكتور أحمد محمد أبو المجد، رئيس قسم الإرشاد السياحي.

زيارات ميدانية لمعالم القاهرة الإسلامية

وفي إطار ختام برنامج الزيارات الميدانية، توجه طلاب الفرقة الرابعة قسم الإرشاد السياحي جامعة المنيا بزيارتهم الميدانية لمعالم القاهرة الإسلامية، التي شملت زيارة جامع المعز، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، والمتحف الإسلامي، وميدان الأزهر.

وأشرف على الزيارة الميدانية الدكتور شعبان سمير عبد الرازق، الأستاذ المساعد بقسم الإرشاد السياحي، ورافق لجنة الإشراف مريم إبراهيم، المعيدة بقسم الإرشاد السياحي ومشرفة الطالبات، وأحمد كمال، مشرف النشاط الرياضي برعاية الطلاب بالكلية ومشرف الطلاب.

تزويد الطلاب بالمعلومات التاريخية والثقافية

وتهدف الزيارات الميدانية إلى تنمية مهارات الطلاب في مجال الإرشاد السياحي، وتعريفهم بالمعالم السياحية والأثرية المصرية، وتزويدهم بالمعلومات التاريخية والثقافية حولها.

وأعربت عميدة كلية السياحة والفنادق في جامعة المنيا، عن سعادتها بنجاح برنامج الزيارات الميدانية، مؤكدة أهمية هذه الزيارات في إثراء خبرات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل.