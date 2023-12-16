حصاد محصول البطاطس.. موسم الخير والرزق في المنيا (صور)

بدأت قرى محافظة المنيا، موسم حصاد محصول البطاطس، والذي يُعد من أهم المحاصيل الزراعية في المحافظة، وقد صاحب موسم الحصاد حالة من الفرحة والرضا بين المزارعين، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المحصول هذا العام.

تحقيق المزارعين لمكاسب جيدة

وقال يسري عبد الحكيم، مزارع، لـ«الوطن»، إن سعر الطن من البطاطس هذا العام بلغ 12 ألف جنيه، بزيادة 4 جنيهات عن العام الماضي، وقد أدى ذلك إلى تحقيق المزارعين مكاسب جيدة للفلاحين تعوضهم عن تكلفة الإنتاج العالية.

وأوضح أن قرية البرجاية تعد أكبر القرى التي تزرع محصول البطاطس في مركز المنيا، يليها قرى أبو سويلم وزهرة، ويتم حصاد المحصول في هذه القرى استعدادًا لإرساله إلى التجار وطرحه بالأسواق، ثم تهوية الأرض وتجهيزها لزراعة محصول القمح.

وأكد أحمد جابر، أحد المزارعين، أن محصول البطاطس هذا العام كان إنتاجيته عالية، حيث وصل إلى 8 و10 أطنان تقريبًا للفدان الواحد، والمزارعين قاموا بحصاد المحصول مبكرًا هذا العام للحاق بالسوق، والاستعداد لموسم القمح.

وأوضح جابر أن قرى المنيا تشتهر بزراعة العديد من أنواع البطاطس، ولكن أشهرها الثلاثي «صفية وأريزونا وسِفرا»، والأولى تتميز بحجمها الكبير وارتفاع سعرها، وتُزرع جميع هذه الأنواع من شهر سبتمبر وحتى نوفمبر وديسمبر.

آلاف الشباب الذين يعملون باليومية

وقال حسن عبدالفتاح، مزارع، إن أيام حصاد البطاطس تعد موسم الخير لهم، حيث يستفيد منها الجميع، سواء المزارع المالك أو المستأجر، وكذلك الآلاف من الشباب الذين يعملون باليومية، وكذلك التجار، مؤكدا أن أسعار هذا العام أسعدت المزارعين وعوضت الخسائر التي تعرضوا لها في بعض الأعوام السابقة.

وتُعد محافظة المنيا من أهم محافظات مصر المنتجة لمحصول البطاطس، ويعد موسم حصاد البطاطس من أهم المواسم الزراعية في المحافظة، حيث يُعد مصدرًا مهمًا للدخل للمزارعين والعاملين في هذا المجال.