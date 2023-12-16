غلق مزلقان قرية إتليدم في المنيا.. اعرف الطرق البديلة

أعلنت محافظة المنيا، اليوم السبت، عن غلق مزلقان قرية إتليدم بمركز أبوقرقاص بسبب القيام بأعمال الصيانة لتأمين المزلقان وذلك اعتبارا من غد الأحد 17 ديسمبر الجاري من الساعة الثامنة صباحا ولمدة 24 ساعة تنتهي يوم الإثنين 18 ديسمبر الجاري في الساعة الثامنة صباحا.

تخصيص طرق بديلة للسيارات

ونوهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، أنه تم تخصيص طرق بديلة يمكن للسيارات الربع النقل والنقل والملاكي أن تسلكها لحين انتهاء أعمال صيانة المزلقان وهي: كوبري أبوقرقاص القبلي، وكوبري قرية سفاي.

ووضعت الهيئة العامة للسكك الحديدية خطة متكاملة لصيانة وتأمين جميع مزلقانات السكك الحديدية في محافظة المنيا لمنع الحوادث وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين والعمل علي تسير حركة المرور بشكل مرن وبسهولة ويسر في كافة أرجاء المحافظة.

تحقيق عوامل السلامة والأمان

وتعتمد خطة هيئة السكك الحديدية علي تشغل جميع المزلقانات بالأنظمة الحديثة والبوابات الأوتوماتيكية، لتحقيق عوامل السلامة والأمان وتفادي وقوع أخطاء، من خلال تشغيلها بنظام تحكم حديث يعمل بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية، ما يحقق الأمان أثناء سير القطارات، وعبور السيارات والمشاة من المواطنين للمزلقانات.