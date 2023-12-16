رامي عياش يطرح أغنيته الجديدة «ما بنساك» عبر «يوتيوب»

طرح المطرب اللبناني رامي عياش، أغنيته الجديدة على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، بعنوان «ما بنساك»، قبل أيام من انتهاء العام الجاري، وتزامنَا مع موسم رأس السنة 2024.

تفاصيل الأغنية

أغنية رامي عياش الجديدة من كلمات الشاعر الغنائي مازن غنا، وألحان رامي عياش وتوزيع ألكسندر ميساكيان.

دعم القضية الفلسطينية

وكان المطرب رامي عياش من أوائل المطربين الذين حرصوا على دعم القضية الفلسطيينة منذ اندلاع «طوفان الأقصى» في أكتوبر الماضي، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور الشهير إنستجرام، تنديدًا بالمجازر الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.