رامي عياش يدعم فلسطين: قتل الأطفال جريمة وحشية لا عذر لها

دعم الفنان رامي عياش، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» القضية الفلسطينية بعد قصف أحد المستشفيات بقطاع غزة وهي المستشفى الأهلي المعمداني، والتي لجأ إليها آلاف الفلسطينيين بعد هروبهم من اعتداءات قوات الاحتلال.

وقال رامي عياش: قتل الأطفال مجزرة وجريمة وحشية لا عذر لها، هؤلاء الملائكة الأبرياء وأنقياء القلوب هم أمل الأجيال المقبلة.. ندعو لأرواحهم بالرحمة».

إدانة قصف مستشفى المعمداني

وعمّت حالة من الحزن والغضب في الساعات القليلة الماضية على الوسط الفني وتحولت صفحاتهم إلى دفاتر لدعم القضية الفلسطينية وإدانة قصف مستشفى المعمداني من الاحتلال الإسرائيلي ووصفوها بأنها جريمة وإبادة جماعية.