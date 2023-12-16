كاتب صحفي: جذب الاستثمارات أحد أهم أولويات المرحلة المقبلة

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، إن طبيعة المسؤول في المرحلة المقبلة تعد واحدة من أهم المسؤوليات، المتعلقة بكيفية التحرك لجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال، مشيرًا إلى أنّ هذه المسألة تحتاج إلى عدد من الخطوات، من بينها تبسيط القوانين، وحل الاشتباك بين الهيئات المختلفة، فيما يتعلق بالمستثمرين.

جذب المزيد من الاستثمارات

وتابع «إبراهيم» لقاءه مع الإعلامي الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن جذب المزيد من الاستثمارات أحد أهم أولويات المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن مصر لديها أحزاب قادرة على تنفيذ النموذج الألماني في الأكاديميات، داخل الأحزاب الكبرى، التي تفرخ عناصر سياسية قادرة على المشاركة في العمل السياسي.

أشار الكاتب الصحفي، إلى أن عملية الدمج الواسعة بين الأحزاب مسألة مهمة، لخلق تواجد سياسي فعال في الانتخابات المقبلة، يعطي فرصة لعرض الرؤى الحزبية بشكل واضح، مع تجنب الازدحام الشديد في الأحزاب بالشارع السياسي.