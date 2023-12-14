2024 عام الاستثمار في الذهب.. الأفضل أداءً وسط ركود اقتصادي

خلال الأيام القليلة الماضية، ظهر الذهب كأحد أهم الأوعية الاستثمارية، التي يمكن الاعتماد عليها للاستثمار وحفظ قيمة المال، خاصةً مع ارتفعاته الملحوظة المسجلة منذ يوم أمس، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة.

وقال موقع «إنفيستينج» إن الذهب زاد بريقه خلال الأسبوع الماضي، مع توقعات بأن يكون هو الأصل الأفضل أداءً في عام 2024، نتيجة توقعات بوقوع ركود اقتصادي سيضطر الجميع للتحوّل إلى الملاذات الآمنة، والذهب على رأسها.

لماذا 2024 عام الذهب؟

ويشير العديد من المحللين والتقارير إلى أنه من المحتمل أن ترتفع أسعار الذهب عالميا في 2024 لتصل إلى 2250 دولار للأوقية، حيث يتوقع العديد من المحللون أن الذهب يحافظ على ارتفاعه خلال العام المقبل، وسط الفيدرالي لإنهاء سياسة التشديد النقدية خلال العام المقبل.

ومن المتوقع أن تحقق السبائك الذهبية مستويات قياسية لتكون هي الأعلى على الإطلاق في 2024، خاصةً وأن انخفاض أسعار الفائدة ستكون المحرك الأكبر لسوق الذهب.

ومن جانبه، قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الذهب يمثل دائما الاستثمار الجيد والذي لا يخسر أبدا مع مرور الوقت، حيث يعتبر أفضل أداه سهله في عملية البيع والشراء، وللتحوط وتحقيق المكاسب على المدى البعيد، ويمكن تحقيق الأرباح منه بسهولة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الذهب على مر العصور كان هو الحصان الرابح للاستثمار، ومع ارتفاع الأسعار العالمية فكل مالكي الذهب يحققون مكاسب كبيرة في حاله رغبتهم في البيع.