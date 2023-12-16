وزير الاتصالات: مركز إبداع مصر الرقمية بكفر الشيخ نقلة نوعية كبيرة

تفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، مركز إبداع مصر الرقمية، وذلك بحضور سارة فتح الله، ورانا حته، معاوني وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد سعيد، مدير مركز الجيومكانية، وعدد من القيادات التنفيذية.

خدمة متكاملة للشباب

وأكد نائب محافظ كفرالشيخ، عبر بيان، اليوم السبت، أنه يتم إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتقديم خدمة متكاملة لشباب كفر الشيخ، للربط بين المهارات التكنولوجية لمهن المستقبل في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومهارات العمل الحر ومهارات الإبداع، وريادة الأعمال.

كما أشار نائب محافظ كفر الشيخ إلى أن مركز إبداع سوف يقدم أعمال الإدارة والتشغيل، لتحقيق المستهدف على مستوى المحاور المقدمة من أجهزة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، «معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، و المعهد القومي للاتصالات NTI، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ITIDA، استشارات المسارات المهنية، وبرامج تدريبية تنقية وتطبيقية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتدريب سفراء التكنولوجيا من هيئة التدريس بالجامعات، وإتاحة الخدمات والشهادات المعتمدة بالتعاون مع القطاع الخاص، ودعم أعمال العمل الحر، ودعم مهارات الابداع وريادة الأعمال، وإتاحة بيئة تكنولوجية تطبيقية داعمة لتوجهات التكنولوجية الحديثة.

اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية

وأوضح نائب محافظ كفرالشيخ، أن القيادة تولي اهتمامًا كبيرا من خلال الهيئة العامة للآثار، بترميم المباني الأثرية والتاريخية للمحافظة على الطابع الحضاري والتراث للدولة المصرية وكذلك تطوير وتنمية المجتمع المصري للاستفادة من العلوم التكنولوجية الحديثة، لافتاً إلى أن إرادة الآثار قد تلقت مع إرادة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الغرض متمثلًا فى تحويل قصر الملك فؤاد والمسجل ضمن الآثار الإسلامية، لترميمه.