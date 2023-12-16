ختام فعاليات تدريبات «نادي القيادات الشبابية» بأسيوط

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، اليوم السبت، فعاليات المشروع القومي «نادي القيادات الشبابية YLC» المنفذ بقصر الثقافة، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، ومشاركة 40 شابا وفتاه من الكوادر والقيادات الشبابية.

مهارات فن القيادة وتطوير الذات

وقال أحمد السويفي، القائم بأعمال وكيل الوزارة، إن فعاليات المشروع تناولت علي مدار 4 أيام متتالية جلسات نقاشية، وورش عمل، نحو عدد من المحاور الثرية، منها مهارات فن القيادة وتطوير الذات، مميزات الإدارة الحديثة، مهارات الاتصال والتواصل الفعال.

دور الشباب في المشاركة السياسية

وتضمنت فعاليات اليوم الأخير، ورشتي عمل حول محوري حول فن صناعة القرار وإدارة الأزمات، ودور الشباب في المشاركة السياسية، حاضر فيهما الدكتور أحمد جمال مدرب التنمية البشرية، والدكتور سعودي محمد حسن، عميد كلية الخدمة الاجتماعية.

اختتمت فعاليات المشروع بتكريم جميع المشاركين في اللقاء، الذين أعربوا عن سعادتهم بالمحتوى الشامل للمشروع على مدار أربعة أيام متتالية، ما ساهم فيي طوير الثقة في قدراتهم على اتخاذ القرارات وإدارة الأزمات ومنحهم المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات، والتغلب على الصعاب بثقة، والاعتماد على ذاتهم.