محافظ أسيوط: قوافل بيطرية مجانية في 12 قرية لزيادة وعي مربي الماشية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تنظيم قوافل بيطرية مجانية بـ 12 قرية على مستوى المحافظة خلال الثلاثة أشهر الماضية، لرفع المعاناة عن المربي الصغير وزيادة الوعي البيطري لديهم، وذلك بالتعاون بين كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط ومديرية الطب البيطري، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

قوافل بيطرية في أسيوط

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، حيث أشاد المحافظ بالتنسيق والتعاون مع الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط، ودعمها المستمر للقوافل البيطرية التي تنظمها الكلية بمختلف قرى ومراكز المحافظة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ورؤساء المراكز والأحياء تفعيلاً للمشاركة المجتمعية ودور الجامعة البارز في خدمة المجتمع، معلنا تقديم الدعم للقوافل البيطرية وتسهيل عملها بقرى ومراكز المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم بالمجان.

12 قافلة بيطرية مجانية

وأوضح محافظ أسيوط أن قرى المحافظة شهدت تنظيم 12 قافلة بيطرية مجانية خلال الثلاثة أشهر الماضية، واستهدفت القوافل العديد من القرى منها قرية نجع عبدالرسول التابعة لمركز أسيوط، وقرية بني زيد التابعة لمركز الفتح، وقرية بويط التابعة لمركز ساحل سليم، وقرية العوامر بالحوطة الغربية لمركز ديروط، وقرية الشنابلة بمركز أبنوب، وقرية فزارة التابعة لمركز القوصية، وقرية المشايعة التابعة لإدارة الغنايم، وقرية أولاد ألياس لإدارة صدفا، وقرية الشيخ عثمان التابعة لمركز البداري، وقرية العزية التابعة لمركز منفلوط، وقرية الأقادمة لإدارة أبو تيج البيطرية، وقرية شطب وبهيج وبني غالب التابعة لإدارة أسيوط البيطرية.

وخلال القوافل، تم علاج ورش الحيوانات ضد الفيروسات والطفيليات الخارجية والجلدية وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية وصرف التحصينات والأدوية وأمراض باطنة وتناسلية التي قد تصيب الماشية ومتابعة عدد من حالات التلقيح الاصطناعي بالسونار.