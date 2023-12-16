محافظ أسيوط: تركيب بلاط الإنترلوك في شوارع قرى صدفا بتكلفة 45 مليون جنيه

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يجري تنفيذ أعمال الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بقرى مركز صدفا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 بتكلفة 45 مليون جنيه، بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية، لافتاً إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة، بينها رفع كفاءة وتحسين مستوى الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء.

تركيب بلاط الإنترلوك

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه يجري استكمال أعمال التطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة التي تقل عن 6 أمتار بقرى مركز صدفا، ورصف باقي شوارع المدينة تحت إشراف ومتابعة خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، لمراحل التنفيذ حتى الانتهاء من الأعمال التي تبلغ أكثر من 34000 متر مربع، وتشمل كل الشوارع التي تم الانتهاء من أعمال المرافق بها، بالإضافة إلى أعمال الرصف بالمدينة والطريق الذي يربط بينها ومركز أبو تيج من الناحية الشمالية ومركز طما بسوهاج من الناحية القبلية بتكلفة إجمالية تبلغ 45 مليون جنيه.

إزالة التعديات على الطرق

كما لفت إلى ضرورة التنسيق والتعاون مع إدارة المرور ومسؤولي إدارات النظافة والإشغالات بالحي ومسئولي شركات المرافق هذا الشأن، مشيرا إلى تركيب الإنترلوك عقب إزالة التعديات على حرم الطريق ورفع الإشغالات والمخالفات.