طلاب بجامعة أسيوط يشاركون في اللقاء المفتوح لسفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة

شارك فريق من أعضاء نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي في موسمه التاسع بجامعة أسيوط، في فعاليات اللقاء المفتوح الذي نظمته سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، حول «نماذج محاكاة الاتحاد الأوروبي بالجامعات المصرية»، وذلك بحضو كريستان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بمصر.

واستهدف اللقاء عرض الطلاب من مختلف الجامعات المصرية لتجارب نماذج المحاكاة، وتعزيز الخبرات العملية والأكاديمية حول أبرز القضايا المهمة ذات الصلة بالشئون الدولية.

مائدة حوار مشتركة

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بالتمثيل المشرف، والأداء المتميز لطلاب جامعة أسيوط، والتفاعل الإيجابي مع أقرانهم من مختلف الجامعات المصرية؛ للجلوس على مائدة حوار مشتركة، تجمعهم بكبار صانعي القرار من مختلف دول الاتحاد الأوروبي؛ ليعبّروا عن آرائهم، ورؤيتهم لمستقبل وطنهم، وللعالم أجمع، مشيراً أن تنظيم الجامعة لنماذج دولية للمحاكاة يهدف إلى رفع مهارات الطلاب السياسية والمجتمعية، وامتلاكهم أدوات العصر والمشاركة السياسية.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن إدارة الجامعة حريصة على دعم طلابها، وتشجيعهم علة المشاركة بإيجابية في كل الفعاليات المحلية والإقليمية والعالمية التي من شأنها الاهتمام بمختلف القضايا الإنسانية والتنموية المُثارة على مستوى العالم، واستثمار طاقاتهم وجهودهم الخلاقة في وضع حلول علمية ومبتكرة لهذه القضايا.

جامعة أسيوط تدعم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

ومن جهته، أشار الدكتور محمد عدوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى دعم الجامعة لروابط الشراكة القوية بجمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بما يحقق المصلحة الوطنية المصرية، والتي استقبلت الجامعة بموجبها خلال شهر يونيو الماضي السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، و15 سفيراً من الدول الأعضاء بالاتحاد للمشاركة في النموذج التاسع لمحاكاة الاتحاد الأوروبي الذي نظمته كلية التجارة بالجامعة بعنوان «الصفقة الخضراء وأمن الطاقة الأوروبي: بناء مستقبل مستدام».

وأفاد بأن اللقاء تضمن استعراض فريق الجامعة المشارك لعددٍ من القضايا التي تم طرحها، ومناقشتها على مدى مواسم انعقاد النماذج التسع، إلى جانب مناقشة كيفية تنفيذ الإجراءات الخاصة بتنظيم النموذج، ابتداءً من الجوانب التنظيمية، المفاضلة بين الطلاب المشاركين، مروراً باختيار اللجنة الأكاديمية التي تقوم بإعداد مواقف الدول، وكذلك اختيار ممثلي الدول في المجلس الأوروبي، وفي الملتقيات التي يتم تنفيذها خلال النموذج.