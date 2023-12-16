محللة سياسية: الضفة الغربية على وشك الانفجار بسبب جرائم المستعمرين

حذرت الكاتبة الصحفية والمحللة السياسية، تمارا حداد، من أن الأوضاع في الضفة الغربية على وشك الانفجار، في أي لحظة، بسبب الجرائم التي ترتكبها عصابات المستعمرين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف مناطق الضفة، إضافة إلى الاستفزازات المتكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت أن قطاع غزة بحاجة إلى أكثر من 20 عاماً، ليعود إلى حالته الطبيعية قبل العدوان المستمر للشهر الثالث على التوالي.

«حداد»: المستعرون يستخدمون الترهيب لإبعاد الشعب الفلسطيني عن أرضه

وأضافت «حداد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج «90 دقيقة»، والمُذاع على شاشة «قناة المحور»، أنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستعمرين يستخدمون واقع الترهيب لإبعاد الشعب الفلسطيني عن أرضه، مشيرةً إلى أن واقع التصعيد والأزمة سوف تتفاقم في الضفة الغربية، وبالتالي الضفة آيلة للانفجار قريباً، وليس ذلك ببعيد عن المدى.

أفعال المستعمرين تولد غضباً لدى الفلسطينيين

وأوضحت الكاتبة الصحفية المتخصصة بالشأن السياسي أن ما يقوم به المستعمرون يولد ردود فعل وغضب لدى الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية يشعر بالاحتقان نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة.