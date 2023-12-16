«شعيب»: إنشاء المرحلة الثانية من مركز علاج التوحد بمطروح بتكلفة 16 مليون جنيه

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الانتهاء من إنشاء المرحلة الثانية من مركز الرعاية النهاري لخدمة الأطفال مرضي التوحد، الكائن على الكورنيش، أمام ميناء الصيد الشرقي، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي تولية المحافظة برعاية جميع الأطفال الذين يعانون من هذا المرض.

المرحلة الثانية مركز رعاية الأطفال مرضى التوحد

أكد محافظ مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، افتتاح مركز الرعاية النهاري الجديد لأطفال مرض التوحد عقب انتهاء جميع أعمال التشطيبات، وتسلمه من، مديرية الإسكان والمرافق بمطروح، المشرفة على العملية الإنشائية.

أوضح أن المرحلة الثانية من المشروع عبارة عن توسعة للمركز لاستيعاب مزيد من المرضى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي تمول المشروع بتكلفة إجمالية بلغت 16 مليون جنيه، تمهيدا لافتتاحه خلال الأيام المقبلة تزامنا مع العيد القومي لمحافظة مطروح، الذي يجري الاحتفال به هذا الأسبوع.

وأضاف محافظ مطروح، أن هناك رعاية صحية ونفسية يجري تقديمها من خلال مركز الرعاية النهاري لأطفال مرض التوحد، بواسطة أطباء وأخصائيين نفسيين، ويجري عمل جلسات لجميع الأطفال المقيدين بالمركز، بجانب جلسات مع أسرهم، ما يساهم في علاجهم وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم.