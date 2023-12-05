«صحة مطروح» تطلق قافلة طبية بالمجان في قرية «أبولهو البحري» النائية

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، تنظم قافلة طبية مجانية في قرية أبولهو البحري، غرب مدينة مرسى مطروح، كإحدى المناطق النائية، في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتقدم القافلة الكشف والعلاج بالمجان في عدد من التخصصات الطبية طبية المختلفة.

تخصصات القافلة الطبية

وقال وكيل وزارة الصحة في مطروح، إن القافلة الطبية تنطلق اليوم وتستمر على مدار يومين، تحت إشراف الدكتور حجازي محمد منسق القوافل العلاجية وتضم العديد من التخصصات منها الأطفال، والباطنة، والجراحة، والأسنان، وأمراض النساء، والتثقيف الصحى، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين وجميعها بالمجان.

عمليات جراحية واستكمال علاج بالمستشفيات

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه يجري تقديم الخدمات الطبية، من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، وإجراء العمليات التي التي تستدعي تدخل جراحي، وخاصة وأن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية، بتقديم الرعاية الطبية المتميزة لأهالي محافظة مطروح خاصة أهلنا في القري والنجوع والمناطق النائية والبعيدة عن المدن.