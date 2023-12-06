«صحة مطروح»: تجهيز وحدة عناية الأطفال في مستشفى النجيلة تمهيدا لافتتاحها

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، تجهيز عناية الأطفال المركزة في مستشفي النجيلة المركزي تمهيداً لافتتاحها خلال الفترة المقبلة.

تجهيز العناية المركزة للأطفال بمستشفى النجيلة

وتابع وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الأربعاء، من خلال المرور الميداني علي مستشفى النجيلة المركزى ترافقه الدكتورة ليلي صلاح مدير إدارة المستشفيات بالصحة، والدكتور محمد طالب مدير المستشفى والوقوف علي مختلف التجهيزات النهائية لقسم العناية المركزة للأطفال بالمستشفي وما يجري من الأعمال الجارية بالقسم تمهيداً للإفتتاح.

الانتهاء من الفرش والتجهيزات الطبية

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه جرى الإنتهاء من الفرش والتجهيزات الطبية بالعناية المركزة للأطفال بالمستشفى، والتأكد من عمل شبكة الغازات وجارى دعم المستشفي بالقوى البشرية اللازمة للتشغيل من هيئة التمريض، ووجه للادارات المعنية بالمديرية وادارة المستشفي بسرعة الانتهاء من التجهيزات المتبقية وعرض تقرير يومي بموقف التفعيل، والحرص علي إستمرار الجهود في تقديم خدمة طبية لائقة بأهالي محافظة مطروح.

مستشفى الأطفال بمطروح

وأوضح وكيل صحة مطروح أنه جري منذ أيام افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال بمستشفى الأطفال التخصصى بمدينة مرسي مطروح، بحضور محافظ مطروح بطاقة استيعابية 7 أسرة ليصبح إجمالي أسرة العناية المركزة للأطفال بالمحافظة 18 سرير، في ظل حرص وزارة الصحة والمحافظة على النهوض والارتقاء بالقطاع الصحي وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين.