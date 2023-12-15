«صحة مطروح» تنظم قافلة طبية مجانية في سيدي براني خلال 48 ساعة

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن تنظيم مديرية الصحة بمطروح، قافلة طبية مجانية بمنطقة الزويدة في مركز ومدينة سيدي براني غرب مطروح، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وتتضمن القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية طبية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان، والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

تخصصات القافلة الطبية

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن القافلة الطبية تنفذ تحت إشراف الدكتور حجازي محمد، منسق القوافل العلاجية، السبت والأحد المقبلين، وتضم العديد من التخصصات الطبية المختلفة، منها الأطفال والباطنة، والجراحة والأسنان وأمراض النساء، بالإضافة إلى التثقيف الصحي، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، وتقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة.

الكشف والعلاج والعمليات بالمجان

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن صرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، كما أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة، وتنفيذا لرؤية القيادة السياسية.