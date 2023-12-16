نشأت الديهي: الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل سيسقط بايدن في الانتخابات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الولايات المتحدة تعمل على إعداد قوة دولية لضبط حركة الملاحة في البحر الأحمر، إذ تسعى لمواجهة القرصنة بشكل أمني، وهذا صحيح، ولكن الحلول السياسية في هذا التوقيت تُعد أفضل الحلول، لأن هدف جماعة الحوثي المعلن من استهداف السفن وقف إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبالتالي فإذا تم وقف إطلاق النار، فهذا سيحل المشكلة.

«الديهي»: المنطقة ليست في حاجة إلى المزيد من التوترات

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، والمُذاع على شاشة «قناة ten»، مساء السبت، أنَّ ما يجري في البحر الأحمر خطر، والمنطقة ليست في حاجة إلى المزيد من التوترات، مشيرًا إلى أن طهران تستخدم جماعة الحوثي في اليمن، لتسخين الأمور في المنطقة، وقد تنفلت الأمور وتشتعل المنطقة.

الاحتلال الإسرائيلي لن يتضرر من تهديدات الحوثيين

ولفت الإعلامي نشأت الديهي، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإيجاد طريق بديل لباب المندب، من خلال الذهاب برًا عبر الإمارات والسعودية والأردن وصولاً إلى إسرائيل، وبالتالي فالاحتلال الإسرائيلي لن يتضرر من تهديدات الحوثيين.

وأضاف أن إيران تستخدم الحوثي ليس بهدف الضغط على إسرائيل، ولكن من أجل الحصول على بعض المزايا في المفاوضات مع الولايات المتحدة الامريكية، بدليل أن وزير الدفاع الإيراني تحدث مؤخرًا بأن باب المندب منطقة تُهيمن عليها إيران، وهذا يفسر أن جماعة الحوثي، ما هي إلا ذراع لإيران.

وأشار إلى أن الدعم الأمريكي اللا محدود للاحتلال الإسرائيلي سيسُقط الرئيس الأمريكي جون بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن حل الأزمة في حركة ملاحة باب المندب سيُكون من خلال وقف الحرب في فلسطين.