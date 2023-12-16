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انتخابات المصريين بالداخل

نتنياهو: نسعى حاليا لاستكمال عملية استعادة المحتجزين

كتب:

منى صلاح
10:36 م | السبت 16 ديسمبر 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنَّ إسرائيل تسعى حالياً لاستكمال عملية استعادة المحتجزين، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت القناة، أنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي كشف عن إخباره الإدارة الأمريكية بواشنطن، أن الفلسطينيين لن يحصلوا على أية سيادة.

وكان «نتنياهو»، قد أعلن في تصريحاته، أنه لن يوقف الحرب ولن يسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة قبل تحقيق أهدافه وإعادة المحتجزين.

واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأنه هو من من عرقل قيام دولة فلسطينية.

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