نتنياهو: نسعى حاليا لاستكمال عملية استعادة المحتجزين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنَّ إسرائيل تسعى حالياً لاستكمال عملية استعادة المحتجزين، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت القناة، أنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي كشف عن إخباره الإدارة الأمريكية بواشنطن، أن الفلسطينيين لن يحصلوا على أية سيادة.

وكان «نتنياهو»، قد أعلن في تصريحاته، أنه لن يوقف الحرب ولن يسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة قبل تحقيق أهدافه وإعادة المحتجزين.

واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأنه هو من من عرقل قيام دولة فلسطينية.