«زراعة كفر الشيخ»: التغيرات المناخية على رأس أولويات المدارس الحقلية

كشف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، في محافظة كفر الشيخ، أن التغيرات المناخية، وحالة الطقس، على رأس أولويات الشرح بالمدارس الحقلية، للمزارعين الدارسين بالمحافظة، خلال شهري ديسمبر، ويناير المقبل، بهدف حماية المحاصيل الزراعية من التلف.

شرح ومتابعة مستمرة للتغيرات المناخية

وأوضح الدكتور «ناجح»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتم شرح للتغيرات المناخية بمعرفة الإرشاد الزراعي، بمديرية الزراعة، في محافظة كفر الشيخ، والمختصين في هذا المجال بواقع محاضرة كل أسبوع، إذ يجرى الشرح للمزارعين، ضمن منهج شهري ديسمبر الحالي، ويناير المقبل 2024.

تأثر الخضروات بالتغيرات المناخية

وأشار إلى أن منهج الدراسة بالمدارس الحقلية، في محافظة كفر الشيخ، يقدم نصائح لمزارعي محاصيل الخضروات، مثل الطماطم، والكوسة، والباذنجان، بهدف حمايتها من عوامل الطقس البادر، والصقيع، وطرق عمليات الري المناسبة وقت حدوث وسقوط الأمطار، وكذلك طرق حماية المحاصيل الحقلية، للقمح، والفول، والبنجر، والشعير.

يذكر أن المساحة الإجمالية المنزرعة في حقول محافظة كفر الشيخ، سواء من المحاصيل الحقلية، أو الموالح، والخضروات، تبلغ نحو 550 ألف فدان، على نطاق الإقليم.